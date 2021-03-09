Масленичные гуляния пройдут в Ижевске 13 и 14 марта

В конце праздника традиционно сожгут чучело Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В предстоящие выходные, 13 и 14 марта, в Ижевске пройдут масленичные гуляния. Жителей города ждут развлекательная программа и спортивные состязания. Организаторы этого народного праздника позволят участникам окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Жителям города предложат несколько интерактивных площадок, большинство из которых будут работать на Центральной площади: игры, конкурсы, хороводы, розыгрыш призов и фото-зоны. Кроме того, буду выступать творческие коллективы Ижевска. А в конце праздника традиционно сожгут чучело.

Также масленичные гуляния пройдут в каждом районе города.

Подробное расписание мероприятий можно узнать по ссылке.

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