Масленичные гуляния пройдут в Ижевске 13 и 14 марта

В конце праздника традиционно сожгут чучело
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В предстоящие выходные, 13 и 14 марта, в Ижевске пройдут масленичные гуляния. Жителей города ждут развлекательная программа и спортивные состязания. Организаторы этого народного праздника позволят участникам окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.
Жителям города предложат несколько интерактивных площадок, большинство из которых будут работать на Центральной площади: игры, конкурсы, хороводы, розыгрыш призов и фото-зоны. Кроме того, буду выступать творческие коллективы Ижевска. А в конце праздника традиционно сожгут чучело.
Также масленичные гуляния пройдут в каждом районе города.
Подробное расписание мероприятий можно узнать по ссылке.
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