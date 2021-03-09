В аварии с грузовиком в Удмуртии погибла женщина

Сейчас ведется расследование по факту данного ДТП Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП со смертельным исходом произошло днем 8 марта на 107 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Так, 33-летняя женщина-водитель «Рено Сандеро» не справилась с управлением и врезалась в ограждение на дороге. После удара машину отбросило на встречку, там она столкнулась с грузовиком «Рено».

В результате аварии водитель автомобиля «Рено Сандеро» от полученных травм скончалась на месте. Также травмы получила 10-летняя девочка, которая находилась в легковушке. Отмечается, что ребенок перевозился на переднем сиденье без специального детского кресла, однако она была пристегнута. Ее доставили в больницу. Также врачи оказали помощь 38-летнему водителю грузовика.

Сейчас ведется расследование по факту данного ДТП.

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