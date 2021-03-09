Карта распространения коронавируса на 9 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Лаборатории Удмуртии сделали 902 878 тестов на COVID-19 Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии на утро 9 марта зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции.Среди заразившихся четверо детей и восемнадцать пенсионеров.Об этом сообщает оперштаб региона.

При этом выздоровевших в республике больше, чем заболевших - 75 человек.

Лаборатории Удмуртии сделали 902 878 тестов на COVID-19. Только за последние сутки эта цифра выросла на 2 472 исследования.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13 910

Воткинск - 1 285

Глазов - 1 517

Можга - 1 178

Сарапул - 1 038

Завьяловский район - 1 684

Алнашский район - 593

Балезинский район - 448

Вавожский район - 274

Воткинский район - 329

Глазовский район - 255

Граховский район - 184

Дебесский район - 227

Игринский район - 580

Камбарский район - 247

Каракулинский район - 206

Кезский район - 287

Кизнерский район - 324

Киясовский район - 205

Красногорский район - 306

Малопургинский район - 446

Можгинский район - 283

Сарапульский район - 322

Селтинский район - 261

Сюмсинский район - 210

Увинский район - 739

Шарканский район - 448

Юкаменский район - 239

Якшур-Бодьинский район - 422

Ярский район - 251

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