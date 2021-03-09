Карта распространения коронавируса на 9 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Лаборатории Удмуртии сделали 902 878 тестов на COVID-19
Фото: Алена Селезнева
В Удмуртии на утро 9 марта зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции.Среди заразившихся четверо детей и восемнадцать пенсионеров.Об этом сообщает оперштаб региона.
При этом выздоровевших в республике больше, чем заболевших - 75 человек.
Лаборатории Удмуртии сделали 902 878 тестов на COVID-19. Только за последние сутки эта цифра выросла на 2 472 исследования.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13 910
Воткинск - 1 285
Глазов - 1 517
Можга - 1 178
Сарапул - 1 038
Завьяловский район - 1 684
Алнашский район - 593
Балезинский район - 448
Вавожский район - 274
Воткинский район - 329
Глазовский район - 255
Граховский район - 184
Дебесский район - 227
Игринский район - 580
Камбарский район - 247
Каракулинский район - 206
Кезский район - 287
Кизнерский район - 324
Киясовский район - 205
Красногорский район - 306
Малопургинский район - 446
Можгинский район - 283
Сарапульский район - 322
Селтинский район - 261
Сюмсинский район - 210
Увинский район - 739
Шарканский район - 448
Юкаменский район - 239
Якшур-Бодьинский район - 422
Ярский район - 251
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