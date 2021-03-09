48-й фестиваль молодежных движений «Голос улиц» прошел в Ижевске

Такой фестиваль проводиться в Удмуртии с 2008 года Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В минувшие выходные в спортивном коворке «Арена» в Ижевске прошел 48-й фестиваль молодёжных движений «Голос улиц». В этом году участниками стали 168 ребят разного возраста. Они демонстрировали свои навыки в баскетболе, уличных танцах, киберспорте и других дисциплинах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

- Сегодня у вас не соревнования, а фестиваль без традиционно выигравших и проигравших участников. По мне это правильное обозначение формата мероприятия. Фестиваль делается, в первую очередь, для обмена опытом и взаимодействия, отличного времяпрепровождения в кругу единомышленников, - заявил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский.

Но несмотря на это, судьи все же смогли определить лучших участников. Ребята играли в стритбол и компьютерные игры: CS:GO 2x2 среди мужчин и женщин, CS:GO 1x1, Кубок Снайпера Offline и FIFA 21. Кроме того, победителей выбрали в номинациях по Hip-Hop танцам.

Кстати, такой фестиваль проводится в Удмуртии с 2008 года и объединяет участников минимум три раза в год.

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