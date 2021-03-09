В Москве пройдет фотовыставка с портретами ветеранов из Удмуртии

Фото: пресс-служба администрации Глазова

Глазовчанка Наталия Лопатюк организовала фотовыставку «Портрет Героя», которая откроется в апреле в Москве. Она расположится в Центральном Доме Кино. Там будут выставлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых будут фотографии глазовчан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Кроме того, на выставке соберут фотопортреты ветеранов Юго-Восточного округа Москвы, Московской области и Беларуси. А еще расскажут об их подвигах.

Кстати, выставка будет проходить всего один день. Но организаторы обещают насыщенную программу.

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