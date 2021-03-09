Для семей с детьми в Удмуртии доступны шесть видов социальных выплат в 2021 году

В республике действуют два вида материнского капитала: федеральный и региональный Фото: pixabay.com

Пресс-служба администрации Ижевска напомнила семьям с детьми из Удмуртии о социальных выплатах, которыми они могут воспользоваться в 2021 году.

Так, в республике действуют два вида материнского капитала: федеральный и региональный. По первому варианту в 2021 году женщины, родившие 1 ребенка, могут получить 483 881 рубль. А при появлении второго ребенка им выплачивается 639 431 рубль. За 2020 год этими средствами воспользовались более 5000 женщин Удмуртии. Региональный маткапитал составляет 250 тысяч рублей. Эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий. Воспользоваться этим видом выплат смогут семьи, в которых в период с 1 января по 31 декабря 2021 года родится третий или последующий ребенок.

В Удмуртии продолжат выплачивать ежемесячное пособие семьям с низким достатком. Средства поступают матерям, чьим детям меньше трех лет.

Ежемесячная выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет назначается семьям со среднедушевым доходом не больше прожиточного минимума. В 2021 году сумма этого пособия составляет 5 259 рублей.

А еще на единовременную матпомощь в размере 100 тысяч рублей могут рассчитывать студенческие семьи, в которых родился ребенок.

Ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего ребенка выплачивается до достижения малышом трехлетнего возраста. 10 518 рублей смогут получать те семьи, среднедушевой доход которых меньше 21 990 рублей.

Также единовременное пособие в размере 7 881 рубля получают беременные, которые не состоят в трудовых отношения.

Кроме того, многодетные семьи могут рассчитывать на компенсацию на оплату коммунальных услуг, льготы по транспортному налогу, бесплатное питание в школах и бесплатное посещение выставок и музеев. А те семьи, где доход на одного человека не превышает прожиточный минимум, могут пользоваться бесплатным проездом в транспорте, получать лекарства для детей и посещать детский сад - также бесплатно.

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