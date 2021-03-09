Житель Пермского края подозревается в карманных кражах в Ижевске

Также мужчину подозревают в причастности к краже в общественном транспорте Фото: Сергей ГРАЧЕВ

39-летний неработающий и ранее судимый за кражу житель Пермского края подозревается в карманных кражах у ижевчан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что подозреваемый в январе 2021 года увидел в магазине в Устиновском районе женщину, которая клала в карман куртки мобильный телефон. Она вышла из здания, и злоумышленник направился за ней. Он дошел за женщиной до подъезда, и когда та стала доставать ключи, чтобы открыть дверь, мужчина незаметно вытащил устройство из кармана. После этого он скрылся с места преступления, а телефон продал на рынке.

Также мужчину подозревают в причастности к краже, которая случилась в январе 2021 года в общественном транспорте.

Сейчас выявляются и другие возможные факты преступлений, к которым может быть причастен этот человек. Против мужчины уже возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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