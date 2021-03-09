Жители Удмуртии смогут увидеть 100 работ Сальвадора Дали

PS Gallery владеют самым крупнеем в России собранием произведений художника Фото: pixabay.com

Выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм - это Я» (12+) пройдет в Ижевске. Ее организует галерея современного искусства PS Gallery. Они владеют самым крупным в России собранием произведений художника. В столицу Удмуртии привезут около 100 работ, среди которых 8 графических серий, фотографии и уникальные объекты из стекла.

Кстати, часть из экспонатов будет представлена широкой публике впервые. А еще на выставке оборудуют фотозону со знаменитым диваном в форме губ актрисы Мэй Уэст, который был создан в 1934 году.

PS Gallery известна во всей России, так как сотрудничает с Государственным Эрмитажем.

- Мы постарались в этой выставке наиболее развернуто представить творчество Дали как графика. Творческое наследие Сальвадора Дали - это бескрайний простор для исследований, и чем больше знаешь и видишь, тем больше хочется погружаться в созданный гением мир сюрреализма, - рассказал Павел Башмаков, коллекционер и владелец PS Gallery.

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