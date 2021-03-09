Единого оператора общественных пространств определят в Ижевске

Ранее оператором общественных пространств выступало АО «Парки Ижевска» Фото: Амир Закиров

Власти Ижевска создали рабочую группу для определения единого оператора общественных пространств. Такое распоряжение было опубликована на сайте администрации Ижевска.

Возглавил специально созданную группу замглавы администрации города Дмитрий Загребин.

В документе говорится, что оператор должен будет повысить эффективность внедрения и реализации комплекса технических решений и организационных мероприятий, которые направлены на качественное управление общественными пространствами города Ижевска.

Ранее оператором общественных пространств выступало АО «Парки Ижевска».

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