Единого оператора общественных пространств определят в Ижевске

Ранее оператором общественных пространств выступало АО «Парки Ижевска»
Фото: Амир Закиров
Власти Ижевска создали рабочую группу для определения единого оператора общественных пространств. Такое распоряжение было опубликована на сайте администрации Ижевска.
Возглавил специально созданную группу замглавы администрации города Дмитрий Загребин.
В документе говорится, что оператор должен будет повысить эффективность внедрения и реализации комплекса технических решений и организационных мероприятий, которые направлены на качественное управление общественными пространствами города Ижевска.
Ранее оператором общественных пространств выступало АО «Парки Ижевска».
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