«Форд S-Max» сбил выбежавшего на проезжую часть 15-летнего подростка в Ижевске

Удар был такой силы, что на лобовом стекле автомобиля остались трещины Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 8 марта напротив дома №164 по улице Ленина в Ижевске «Форд S-Max» сбил 15-летнего подростка. За рулем автомобиля находился 55-летний мужчина. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, который находится совсем рядом. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ребенок получил травмы и был отправлен в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту ДТП.

Удар был такой силы, что на лобовом стекле автомобиля остались трещины. Сама машина из-за случившейся аварии оказалась на обочине.

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