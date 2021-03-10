«Лада Веста» сбила перебегающую дорогу 13-летнюю девочку на улице Клубной в Ижевске

Ребенок перебегал дорогу там, где не было пешеходного перехода Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 9 марта, на улице Клубной в Ижевске «Лада Веста» сбила 13-летнюю девочку. Она перебегала дорогу в неположенном месте, и водитель не успел среагировать на появившегося на проезжей части ребенка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

За рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек.

В результате ребенок получил травмы.

О силе удара можно судить по фото с места ДТП. Видно, что у автомобиля разбилась правая передняя фара.

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