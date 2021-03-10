В Ижевске в праздничные дни восстановили работу 157 водоразборных колонок

За один день, 6 марта, смогли отогреть 73 устройства Фото: pixabay.com

С 6 по 8 марта в Ижевске проходил ремонт 157 водоразборных колонок. Рабочие восстанавливали работу объектов, благодаря которым ведется обеспечение водой жителей частного сектора Ленинского и Первомайского районов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За один день, 6 марта, смогли отогреть 73 устройства. Всего в этих районах города расположена 621 колонка. В связи с большим количеством объектов и холодами ремонт ведется ежедневно. Этим занимаются до восьми аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, задействуют технику, которая привозит горячую воду, для отогрева уличных колонок и наполнения водопроводных колодцев.

Отмечается, что в конце февраля из-за пришедших в Ижевск морозов ситуация с водоразборными колонками сложилась критическая. Значительно увеличилось количество заявок на замерзшие устройства от жителей.

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