Во всех проверенных роспотребнадзором детских садах Удмуртии нашли нарушения санитарных норм

Роспотребнадзор Удмуртии провел 76 проверок детских садов в 2020 году Фото: pixabay.com

В 2020 году роспотребнадзор Удмуртии провел 76 проверок детских садов. Они пытались установить сколько учреждений соблюдают требования санитарного законодательства. Выяснилось, что нарушения в этой сфере существуют в 100% проверенных дошкольных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники роспотребнадзора проверяли питьевую воду и микроклимат в детсадах. Среди основных нарушений, которые были обнаружены: нарушение требований к организации питания, нарушение требований к оборудованию и содержанию территорий и помещений детских садов и несоответствие уровня искусственной освещенности. Кроме того, в нескольких зданиях давно не проводился косметический ремонт и не заменялась техника на кухне.

А еще, из детских садов изъяли 55,5 кг фруктов и круп из-за отсутствия соответствующих документов на них.

Дошкольные учреждения должны будут заплатить суммарный штраф более миллиона рублей.

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