Школьники из Ижевска заняли второе место среди лучших молодежных клубов Российского географического общества

Фото: Пресс-служба управления образования администрации Ижевска

В Русском географическом обществе в феврале подвели итоги деятельности молодежных клубов за второе полугодие 2020 года. Так, молодёжный клуб на базе «МБОУ СОШ №40» Ижевска взял второе место среди лучших клубов, которые открыты на базе средних общеобразовательных учреждений. А в общем рейтинге, среди 186 молодёжных клубов РГО по всему миру занял шестое место.

Клубы оценили по их взаимодействию со СМИ, активности в соцсетях, а также учитывали уровень мероприятий, которые они организовывала.

Пресс-служба управления образования администрации города сообщает, что молодежный клуб работает в сороковой школе с 2016 года. Активистами являются ученики 7-8 классов. В 2019 году ребята выиграли грант в размере 100 000 рублей. Эти средства направили на проведение VII Республиканской географической эстафеты.

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