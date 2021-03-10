40-летний мужчина задохнулся в собственном доме в Ижевске

Для отопления дома погибший использовал газовое оборудование Фото: pixabay.com

Днем 4 марта в одном из домов Ленинского района Ижевска обнаружили тело 40-летнего мужчины. Сообщение об этом поступило в полицию, и сотрудники выехали на место. Там им удалось установить, что ижевчанин отравился угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Отмечается, что для отопления дома погибший использовал газовое оборудование, которое на момент осмотра было сломано.

Сейчас сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Ижевска СУ СК по Удмуртии ведут проверку. Уже провели осмотр места происшествия, допросили соседей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проверяется состояние газового оборудования в доме.

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