Карта распространения коронавируса на 10 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 10 марта 2021 года
Фото: pixabay.com
По данным регионального оперштаба, на утро 10 марта в Удмуртии зафиксировали еще 73 случая заражения коронавирусом.
При этом вылечились от болезни 74 жителя республики. И, к счастью, вновь нет погибших.
903 688 исследований на коронавирус уже провели в региональных лабораториях. Только за последние сутки было сделано 810 тестов.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13 941
Воткинск - 1 286
Глазов - 1 526
Можга - 1 178
Сарапул - 1 041
Завьяловский район - 1 691
Алнашский район - 593
Балезинский район - 449
Вавожский район - 274
Воткинский район - 329
Глазовский район - 255
Граховский район - 184
Дебесский район - 227
Игринский район - 583
Камбарский район - 251
Каракулинский район - 206
Кезский район - 291
Кизнерский район - 324
Киясовский район - 205
Красногорский район - 306
Малопургинский район - 447
Можгинский район - 283
Сарапульский район - 322
Селтинский район - 261
Сюмсинский район - 210
Увинский район - 739
Шарканский район - 449
Юкаменский район - 239
Якшур-Бодьинский район - 423
Ярский район - 258
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
40-летний мужчина задохнулся в собственном доме в Ижевске
Школьники из Ижевска заняли второе место среди лучших молодежных клубов Российского географического общества
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.