Карта распространения коронавируса на 10 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 10 марта 2021 года Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба, на утро 10 марта в Удмуртии зафиксировали еще 73 случая заражения коронавирусом.

При этом вылечились от болезни 74 жителя республики. И, к счастью, вновь нет погибших.

903 688 исследований на коронавирус уже провели в региональных лабораториях. Только за последние сутки было сделано 810 тестов.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13 941

Воткинск - 1 286

Глазов - 1 526

Можга - 1 178

Сарапул - 1 041

Завьяловский район - 1 691

Алнашский район - 593

Балезинский район - 449

Вавожский район - 274

Воткинский район - 329

Глазовский район - 255

Граховский район - 184

Дебесский район - 227

Игринский район - 583

Камбарский район - 251

Каракулинский район - 206

Кезский район - 291

Кизнерский район - 324

Киясовский район - 205

Красногорский район - 306

Малопургинский район - 447

Можгинский район - 283

Сарапульский район - 322

Селтинский район - 261

Сюмсинский район - 210

Увинский район - 739

Шарканский район - 449

Юкаменский район - 239

Якшур-Бодьинский район - 423

Ярский район - 258

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

40-летний мужчина задохнулся в собственном доме в Ижевске

Школьники из Ижевска заняли второе место среди лучших молодежных клубов Российского географического общества

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.