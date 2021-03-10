Жительница Удмуртии подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов

Против нее возбудили уголовное дело Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

35-летняя жительница Игринского района Удмуртии подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов. По версии правоохранителей, женщина изготавливала свидетельства о присвоении квалификации частного охранника, а также удостоверения водителей специальной техники у себя дома при помощи принтера и ламинатора, а также поддельной печати. При этом она прикидывалась сотрудником учебных организаций, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На данный момент полиция установила причастность подозреваемой к 7 фактам подобных правонарушений. Против нее возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в подделке, изготовлении и обороте поддельных документов, а также к двум фактам мошенничества. Жительнице Удмуртии грозит до 2 лет лишения свободы.

А еще к уголовной ответственности привлекли двоих граждан, которые использовали поддельные документы, купленные у злоумышленницы.

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