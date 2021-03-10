Количество структурных подразделений администрации Ижевска планируют сократить с 28 до 23

За два года благодаря таким решениям удалось сэкономить 111 млн рублей Фото: Диля Ахмадишина

9 марта состоялось заседание постоянной комиссии городской думы Ижевска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры. Там рассмотрели вопросы, которые будут обсуждаться на 6 сессии гордумы, которая пройдет 25 марта. Одним из решений, которое было принято на заседании, стало согласование изменений в структуре администрации города - количество структурных подразделений сократится с 28 до 23. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Некоторые изменения уже начали вносить с 2018 году. И за два года благодаря таким решениям удалось сэкономить 111 миллионов рублей бюджетных средств. Например, на старте реформ в администрации Ижевска существовало 41 управление.

Кроме того, депутаты обсудили поправки в городской бюджет 2021 года.

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