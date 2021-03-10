Расходная часть бюджета Ижевска увеличится на 250 миллионов рублей в 2021 году

А еще уточнения внесут в положение о наказах избирателей депутатам Фото: Алена Селезнева

9 марта состоялось заседание постоянной комиссии городской думы Ижевска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры. Там рассмотрели вопросы, которые будут обсуждаться на 6 сессии гордумы, которая пройдет 25 марта. Депутатами было решено внести поправки в городской бюджет на 2021 год. Так, расходная часть документа увеличится на 250 миллионов в текущем году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Деньги будут направлены в социальную сферу и на благоустройство города. Так, благодаря этим средствам станет возможно обеспечить льготный проезд пенсионеров в общественном транспорте, планируют установить автономные пожарные извещатели в жилых помещениях, которые занимают семьи, находящиеся в социально опасном положении. Кроме того, за счет этих денег нанесут пластиковую разметку на дорогах, займутся ремонтом образовательных учреждений.

А еще уточнения внесут в положение о наказах избирателей депутатам. Напомним, 21 января 2021 года депутаты получили право включать в реестр наказов строительство пандусов для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Тогда стало известно, что каждый из депутатов сможет распределить 2 миллиона рублей на свой округ.

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