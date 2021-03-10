Творческая группа из Ижевска начала работу над первым удмуртским фильмом ужасов

Творческая группа из Ижевска Фото: пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии

В Ижевске стартовал проект «Кышкыт кино» («Страшное кино»), в рамках которого творческая группа любителей киноискусства из Ижевска начнет работу над первым удмуртским фильмом ужасов, об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии.

К созданию арт-хоррора привлекли профессионалов в области режиссуры для обучения участников тонкостям производства кинофильмов. Одним из них станет Владимир Омельянчук – сценарист нескольких российских кинокомпаний, автор сценариев для рекламы, клипов и короткометражных фильмов.

- Это открытая площадка для всех желающих, кто хотел бы поучаствовать, подсказать и поучиться. Мы делаем фильм своими руками и хотим, чтобы кино в Удмуртии снимали чаще и делали это грамотно, – говорят авторы идеи.

Работа над фильмом проходит каждое воскресенье Фото: пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии

Работа над фильмом проходит каждое воскресенье. Творческая группа уже обсудила концепцию будущего фильма и даже обсудила личные истории, связанные с темой страха. Таким образом они хотят найти яркие образы для своих персонажей из реальной жизни.

Первые итоги работы собираются представить уже в начале июня 2021 года. Создатели планируют к этому времени презентовать сценарий и выбрать места съемок.

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