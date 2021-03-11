Погода в Ижевске 10 марта: похолодание до -26 и небольшой снег

Сегодня жителей города ожидает самый холодный день недели Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня жителей города ожидает самый холодный день недели. Чтобы одеться по погоде и не замерзнуть, читайте прогноз от «Комсомолки».

По данным Яндекс.Погоды с утра температура воздуха будет составлять −26…−19°С. Весь день будет идти небольшой снег.

Днем потеплеет до −18…−12°С. Однако усилится ветер, который будет дуть в западном направлении со скоростью 3,6 м/с.

Магнитное поле спокойное. А световой день продлится с 06:53 до 18:20.

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