В Ижевске вынесли приговор обвиняемым в деле двойного убийства на Холмогорова в Ижевске

Верховный суд Удмуртии Фото: пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 10 марта, Верховный суд Удмуртии вынес приговор обвиняемым в деле о разбойном нападении и убийстве предпринимателя и его сына на улице Холмогорова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Так, один из убийц приговорен судом к 23 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Второго фигуранта дела, которого ранее оправдала коллегия присяжных, признали виновным в совершении разбоя. Он отправится в колонию на 9 лет.

Ранее сообщалось об их возможном пожизненном заключении.

Стоит отметить, что суд при вынесении приговора учел факты, смягчающие наказание: отсутствие у обоих судимостей, постоянное место жительства, положительные характеристики, нахождение на его иждивении детей и ряд других.

Напомним, ранее в Ижевске вынесли приговор пособнику в деле двойного убийства на Холмогорова. Сам подсудимый участия в убийстве не принимал, но помог разработать план. Он получил 6 лет лишения свободы. Подсудимый признал вину и оказал содействие следствию.

Преступление произошло 14 июня 2019 года. Двое проникли в квартиру пострадавших. Они убили хозяев жилья - отца и сына. Первого ударили тупым предметом по голове, а второго задушили во сне. Преступники похитили деньги и ювелирные украшения на сумму более 31 млн рублей.

Обвиняемые находились в международном розыске, задержали в Белоруссии.

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