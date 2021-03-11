Дорогу, связывающую Воткинское шоссе и Объездную Ижевска, отремонтируют в 2021 году

В Завьяловском районе ремонта ждут еще 11 участков дорог Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В 2021 году в Удмуртии планируется провести ремонт дороги Воткинское Шоссе-Хохряки-Объездная Ижевска, которая проходит через центральную улицу в деревне Хохряки –Трактовую. На участке в 1,3 км должны сначала полностью срезать старое покрытие, а затем уложить два слоя нового асфальтобетона. Кроме того, хотят обновить обочины, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

- Очень плохая дорога. Много лет ее силами района поддерживали только ямочным ремонтом, поэтому можно представить, во что она со временем превратилась. А ведь это достаточно востребованное направление. Здесь располагается и городское кладбище, в самих Хохряках живут тысячи людей. По этой дороге ездят жители многочисленных коттеджных поселков, огородники, здесь ходит общественный транспорт. Поэтому можно только приветствовать, что этот объект в 2021 году будет обновлен на всем его протяжении, - пояснил активист регионального исполкома ОНФ в Удмуртской Республике Александр Санин.

Также в 2021 году в Завьяловском районе ремонта ждут еще 11 участков дорог, общая протяженность которых более 14 км.

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