Александр Евсеев, председатель объединения советов домов Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как жителям Ижевска заменить лифт в доме? Как можно накопить деньги для замены лифтов? Много ли домов уже поучаствовало в программе, какие способы они используют? Если лифт уже отслужил 25 лет, можно ли продолжать им пользоваться? Что для этого нужно сделать? Куда обратиться жителям для замены лифта? Какие документы/согласия необходимы?

На эти вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+) ответил Александр Евсеев, председатель объединения советов домов Удмуртии.

Ответы на все эти вопросы ждут вас в нашем подкасте.

Ранее мы рассказывали, что в 2021 году будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета на замену лифтов в Удмуртии. За счет них хотят заменить 271 лифт в регионе.

А еще раньше на нашем радио мы обсуждали в каких программах ЖКХ могут участвовать ижевчане в 2021 году.

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