Житель Ижевска ворвался в квартиру знакомой и изнасиловал ее

Сейчас готовится ходатайство перед судом о взятии мужчины под стражу Фото: pixabay.com

40-летний ижевчанин подозревается в изнасиловании своей 33-летней знакомой. Следствием установлено, что 9 марта он пришел в дом к пострадавшей, где они распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина вышел в магазин, а женщина не захотела пускать его обратно в квартиру и закрыла дверь на защелку. Вернувшись и обнаружив это, злоумышленник сломал дверь, зашел внутрь и изнасиловал хозяйку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

После этого женщина вызвала полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Следственный отдел по Ленинскому району Ижевска СУ СК России по Удмуртии уже возбудил уголовное дело. Ижевчанину грозит до 6 лет лишения свободы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, допросили потерпевшую. Кроме того, изъели у нее одежду и отдали на экспертизу. Сейчас готовится ходатайство перед судом о взятии мужчины под стражу.

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