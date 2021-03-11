В Удмуртии запустили флешмоб в защиту единственной лаборатории в Глазове

Призывают всех неравнодушных выкладывать в соцсети фотографии с листками в руках, на которых будет написано: «Лабораторию — в структуре больницы!» Фото: пресс-служба администрации Глазова

Единственную клинико-диагностическую лабораторию в городе Глазове в Удмуртии собираются передать частной лаборатории из Кирова. Жители не согласны замещать бесплатную медицину, на частную и устроили флэшмоб в защиту своей лаборатории. Они призывают всех неравнодушных выкладывать в соцсети фотографии с листками в руках, на которых будет написано: «Лабораторию — в структуре больницы!». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

А еще можно записать видеообращение, где рассказать, почему вы против передачи лаборатории частникам.

Кроме того, сообщается, что профсоюз медработников «Действие» уже создал петицию за сохранение лаборатории, которую подписали 22 тысячи человек.

— Частник обещает сохранить все социальные гарантии и предоставить услуги лучшего качества лаборатории, но никаких гарантий этого нет и у нас нет никакой уверенности в этом, — рассказывает оргсекретарь профсоюза медработников «Действие» Александр Золотарев.

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