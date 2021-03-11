60-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 73 жителя Удмуртии, сообщает региональный оперштаб.

А вот выздоровевших вновь оказалось больше - 74 человека. Однако по данным на утро, 11 марта, зафиксировали один летальный случай от COVID-19 в республике - скончался мужчина 60 лет.

Всего в республике зарегистрировано уже 366 смерти граждан от коронавируса. При этом вылечились 25 808 от общего числа зараженных, которое на данный момент составляет - 29 118 случаев.

С начала массовой вакцинации в Удмуртии прививку от COVID-19 уже поставили 35 157 человек.

За минувшие сутки провели 1 633 исследований, так число тестов, которые проводились в лабораториях Удмуртии увеличилось до 905 321.

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