В Удмуртии уменьшилось количество безработных граждан

За первые два месяца текущего года на учёт как ищущие работу встали всего 4,4 тысячи человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным республиканского центра занятости населения на начало марта 2021 года в Удмуртии зарегистрировано 11 842 безработных. Это на 4,1 тысячу меньше, чем на начало января. Тогда безработными считались 16 017 человек.

Стоит отметить что за первые два месяца текущего года на учёт как ищущие работу встали всего 4,4 тысячи человек. 1% от этого числа – это школьники и студенты, которые собираются подрабатывать в свободное время.

В среднем по республике безработица составила 1,54%. В Ижевске этот показать ниже - 1,49%.

По данным на март самыми востребованными на рынке труда региона профессиями стали повар, продавец, уборщик, бухгалтер, водитель, воспитатель, дворник, кондуктор, врач скорой помощи.

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