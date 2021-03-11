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Запись в первые классы в Удмуртии начнется 1 апреля 2021 года

Подать заявление можно будет четырьмя способами
Анна Митрофанова
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Школы все же будут стартовать в разное время

Школы все же будут стартовать в разное время

Фото: Амир Закиров

В 2021 году запись в первые классы начнется в Удмуртии уже 1 апреля, в связи с изменениями законодательства. Ранее, мы рассказывали, что в этом году обновился перечень способов подачи заявления для зачисления в школу. Теперь родителям доступным четыре варианта: очно в школе, через почту, через электронную почту и с помощью регионального портала госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Также власти составили список изменений в электронной форме записи в школу на 2021 год. Первым нововведением стала сама дата начала регистрации. Однако, сообщается, что школы все же будут стартовать в разное время. Информацию об этом можно найти на сайте госуслуг. Кроме того, важным пунктом стал тот факт, что теперь в сервисе будет реализован выбор адаптивной программы для лиц, прошедших психолого-медико-педагогическую комиссию и имеющих на руках соответствующий документ. Т.е. родитель будет вправе выбрать для ребенка не специализированную школу, а обычную по месту жительства. Еще добавили механизм комбинирования преимущественного права зачисления в школу. Можно будет указать сразу несколько причин, которые по закону дают право на преимущество первой очереди, и будет учитываться их совокупность.

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