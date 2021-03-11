Около химически-опасных объектов в Ижевске установят датчики мониторинга в 2021 году

Позволит эффективно и оперативно реагировать на нештатные ситуации и оповещать население Фото: со страницы председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова в социальных сетях

В 2021 году в Глазове и Ижевске будут установленные датчики химического мониторинга около опасных объектов. Это позволит эффективно и оперативно реагировать на нештатные ситуации и оповещать население. Кроме того, устройства будут контролировать уровень выбросов в атмосферу, сообщает на своей странице в социальных сетях председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

- Датчики будут измерять концентрацию вредных веществ в атмосфере. Информация с них будет выводиться на пульт единой дежурно-диспетчерской службы и просматриваться специалистами в режиме реального времени, - пишет он.

Кроме того, Ярослав Семенов напомнил, что ранее, как часть системы экологического мониторинга, были установлены датчики контроля уровня воды в Глазове и Уве.

- Состояние окружающей среды - важнейший параметр безопасности. Особенно, когда речь идет о таком промышленном регионе, как Удмуртия, - заметил председатель правительства.

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