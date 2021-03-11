Следственный комитет Удмуртии начал проверку по факту гибели пожилого мужчины из-за падения с высоты

Падение с высоты окончилось для пенсионера смертью Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Следственный отдел по Индустриальному району Ижевска следственного управления СК России по Удмуртии начал проверку по факту гибели пожилого мужчины в результате падения с высоты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия случилась вечером 6 марта 2021 года. В полицию поступило сообщение о трупе 83-летнего мужчины возле одного из домов по Воткинскому шоссе.

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина проживал на восьмом этаже в этом доме вместе с супругой. Когда она отправилась спать, пенсионер выпал из окна кухни и скончался на месте.

Сейчас проводится опрос соседей и родственников, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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