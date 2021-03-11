Альберт Логинов покинул пост главного тренера ХК «Ижсталь» после 3 месяцев работы

В декабре Альберт Логинов сменил на этой должности Константина Полозова Фото: Наталья Акилина, пресс-служба ХК «Ижсталь»
Главный тренер команды хоккейного клуба «Ижсталь» Альберт Логинов уходит со своего поста. Он занимал эту должность 3 месяца. Руководство клуба и тренер решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба команды.
Напомним, в декабре Альберт Логинов сменил на этой должности Константина Полозова. Под его руководством «Ижсталь» показала один из худших результатов. Так, в 23 матчах команда набрала 12 очков и заняла последнее место место в регулярном чемпионате.
- Клуб благодарит Альберта Леонидовича за работу, за ответственность, которую он не побоялся взять на себя в сложный период, и искренне желает успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.
Пока освободившаяся должность остается вакантной. А тренировки спортсменов будут проходить под руководством старшего тренера Константина Маслюкова.
Напомним, ранее, в феврале 2021 года, стало известно, что команду покидает обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин. Он успел сыграть в 10 матчах.
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