19-летний житель Ижевска сбил женщину на пешеходном переходе на улице Ленина и скрылся

Стаж вождения ижевчанина составлял 7 месяцев Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне днем, 10 марта, на улице Ленина в Ижевске 19-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 46-летнюю женщину, после чего скрылся. Она переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Также сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность молодого водителя, и его задержали.

Установлено, что стаж вождения ижевчанина составлял 7 месяцев. В отношении него составлены административные протоколы. Сейчас по данному факту проводится расследование.

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