Карта распространения коронавируса на 11 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 11 марта 2021 года
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 73 жителя Удмуртии, сообщает региональный оперштаб.
А вот выздоровевших вновь оказалось больше - 74 человека. Однако по данным на утро, 11 марта, зафиксировали один летальный случай от COVID-19 в республике - скончался мужчина 60 лет.
Всего в республике зарегистрировано уже 366 смерти граждан от коронавируса. При этом вылечились 25 808 от общего числа зараженных, которое на данный момент составляет - 29 118 случаев.
Рассказываем о статистике по городам и районам:
Ижевск - 13 972
Воткинск - 1 288
Глазов - 1 545
Можга - 1 178
Сарапул - 1 041
Завьяловский район - 1 691
Алнашский район - 593
Балезинский район - 449
Вавожский район - 274
Воткинский район - 329
Глазовский район - 259
Граховский район - 184
Дебесский район - 227
Игринский район - 590
Камбарский район - 252
Каракулинский район - 206
Кезский район - 294
Кизнерский район - 324
Киясовский район - 205
Красногорский район - 306
Малопургинский район - 449
Можгинский район - 283
Сарапульский район - 324
Селтинский район - 261
Сюмсинский район - 211
Увинский район - 739
Шарканский район - 450
Юкаменский район - 239
Якшур-Бодьинский район - 423
Ярский район - 258
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