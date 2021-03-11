Карта распространения коронавируса на 11 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 11 марта 2021 года Фото: pixabay.com

За минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 73 жителя Удмуртии, сообщает региональный оперштаб.

А вот выздоровевших вновь оказалось больше - 74 человека. Однако по данным на утро, 11 марта, зафиксировали один летальный случай от COVID-19 в республике - скончался мужчина 60 лет.

Всего в республике зарегистрировано уже 366 смерти граждан от коронавируса. При этом вылечились 25 808 от общего числа зараженных, которое на данный момент составляет - 29 118 случаев.

Рассказываем о статистике по городам и районам:

Ижевск - 13 972

Воткинск - 1 288

Глазов - 1 545

Можга - 1 178

Сарапул - 1 041

Завьяловский район - 1 691

Алнашский район - 593

Балезинский район - 449

Вавожский район - 274

Воткинский район - 329

Глазовский район - 259

Граховский район - 184

Дебесский район - 227

Игринский район - 590

Камбарский район - 252

Каракулинский район - 206

Кезский район - 294

Кизнерский район - 324

Киясовский район - 205

Красногорский район - 306

Малопургинский район - 449

Можгинский район - 283

Сарапульский район - 324

Селтинский район - 261

Сюмсинский район - 211

Увинский район - 739

Шарканский район - 450

Юкаменский район - 239

Якшур-Бодьинский район - 423

Ярский район - 258

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