Жители Ижевска заметили пролетающие над городом спутники Илона Маска

Красная точка - местонахождение спутника Фото: скриншот

Сегодня, 11 марта, в социальных сетях ижевчане поделились в социальных сетях необычным наблюдением. В небе они увидели вереницу огней, которая двигалась с запада на восток.

- Что это за «миграция» огней даже не знаю, вероятно самолеты, но они так плотно обычно не летают, может кто-нибудь тоже это видел или снял, - пишет житель города в соцсети.

«Комсомолка» выяснила что за необычное явление наблюдалась сегодня с утра над городом – это были пролетающие мимо спутники Илона Маска, известного американского инженера и предпринимателя.

24 мая 2019 года его компания SpaceX отправила в космос 60 аппаратов Starlink.В том же году жители стали замечать их пролеты над своими городами. Тогда появился сайт, на котором можно отслеживать полет в реальном времени. Именно там сейчас можно увидеть, что спутники пролетают над Удмуртией, а с утра находились прямо над Ижевском.

В 2019 году заявлялось, что в небо Илон Маск планирует запустить более 11 925 спутников в ближайшие шесть - семь лет. Они образуют сеть для устройства глобального интернета очень высокой скорости.

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