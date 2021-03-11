В Ижевске полиция задержала 21-летнего наркокурьера

Молодой человек уже был судим ранее, а сейчас является безработным. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции на улице 10 лет Октября задержали 21-летнего ижевчанина по подозрению в незаконной продаже наркотиков. В кармане его куртки были обнаружены 3 свертка с синтетическим наркотическим средством общим весом 4,3 грамма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Удалось выяснить, что подозреваемый является закладчиком интернет-магазина. Он разносил наркотики по тайникам, которые делал в лесу.

Отмечается, что молодой человек уже был судим ранее, а сейчас является безработным.

Против молодого человека возбудили уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас ижевчанин находится в СИЗО. А сотрудники правоохранительных органов пытаются установить его причастность к другим случаям незаконного сбыта наркотиков.

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