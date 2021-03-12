В Удмуртии выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей за сутки

При этом поставили прививку 35 975 граждан
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По данным регионального оперштаба, на утро 12 марта, в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 75 жителей. Среди них - 6 детей и 22 пенсионера.
71 человек выздоровел и был выписан.
За все время пандемии в республике уже зарегистрировали 29 193 случаев заболевания COVID-19. Вылечились и были выписаны 25 879 пациентов. 366 человек, к сожалению, скончались.
В Удмуртии сделали 908 618 тестов на коронавирус. Из них за минувшие сутки провели 3 297 исследований на коронавирус.
При этом поставили прививку 35 975 граждан.
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