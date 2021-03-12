Приговор убийце пожилой женщины и ее сына вынесли в Удмуртии

Мужчина зарезал сына знакомой, и, чтобы скрыть преступление. ее саму Фото: Архив КП

Приговор вынесли 48-летнему жителю Глазова, который убил двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Следствие и суд установили, что в ночь с 21 на 22 октября 2020 года обвиняемый выпивал в квартире 62-летней знакомой и ее 41-летнего сына. Мужчина поссорился с женщиной, и побил ее. Сын вступился за мать, но обвиняемый ударил его ножом в шею. Потерпевший скончался на месте. Мать пригрозила, что обратится в полицию. Тогда мужчина ударил ножом в шею и ее, чтобы скрыть преступление.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление). Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жители Ижевска заметили пролетающие над городом спутники Илона Маска

Правила изменились: как записать ребенка в первый класс в Ижевске?

Дочь экс-главы Удмуртии Александра Соловьева о ходатайстве об отмене наказания: «Удивлены, что он продержался четыре месяца в СИЗО»

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.