Дочь экс-главы Удмуртии Соловьева о ходатайстве об отмене наказания: «Удивлены, что он продержался четыре месяца в СИЗО»

Александр Соловьев парализован Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Дочь экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Евгения Сирик прокомментировала ходатайство об освобождении от наказания. Об этом сообщает портал IZHLIFE (18+).

По словам Евгении Сирик, у ее отца нашли новые заболевания, требуются сложные операции. Александр Соловьев парализован.

— В суд были предоставлены медицинские документы, подтвержденные показаниями медиков в качестве свидетелей защиты. Все они утверждали о том, что нахождение Соловьева в местах лишения свободы — это фактически смертный приговор в короткий период, — рассказала дочь осужденного политика.

По ее словам, во время судебного заседания к отцу многократно вызывали скорую помощь. Близкие бывшего главы удивлены, что он продержался в СИЗО четыре месяца.

Напомним, Александра Соловьева задержали в 2017 году. Его обвиняли в получении взятки. По версии следствия, Александр Соловьев получил 139 млн рублей от организаций, которые строили мосты через реки Каму и Буй. Взамен Соловьев должен был обеспечить незамедлительную оплату работ из регионального и федерального бюджетов. По версии свидетелей, взятки передавали вместе с рыбой. Выступление защиты несколько раз откладывали из-за плохого самочувствия обвиняемого. Адвокат строила линию защиты на том, что деньги не обнаружили.

В итоге суд приговорил Соловьева к 10 годам строгого режима и штрафу. Политик подал апелляцию, но приговор оставили в силе.

В середине февраля стало известно, что Соловьева госпитализировали в кардиологию. Появились даже слухи о его смерти. Информацию опровергли родственники экс-главы и УФСИН Удмуртии. Но при этом состояние Александра Соловьева было тяжелым.

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