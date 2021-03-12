Удмуртия вошла в топ-10 регионов России по качеству образования

В топ-10 по качеству образования также вошли Калининградская, Ярославская, Тамбовская, Свердловская, Мурманская область и Пермский край Фото: Архив «КП» в Ижевске

Удмуртия вошла в десятку регионов России по качеству школьного образования. Республика набрала 71 балл по оценке Рособрнадзора. Результаты обучения школьников в целом оценивают в 79,2 балла, а вот их функциональную грамотность – всего в 45,9 баллов. Кроме того, Рособрнадзор высоко оценил управление системой школьного образования – 70,8 баллов. А самый высокий показатель у нашей республики в сфере эффективности организационно-технологичного обеспечения проведения ЕГЭ в 2019 году.

- Показатель региона высчитывается по двенадцати показателям, включая результаты школьников по ЕГЭ, поступление школьников в вузы, управление школьной системой (в том числе эффективность технологического проведения ЕГЭ) и так далее, - говорится в комментарии к рейтингу.

В топ-10 по качеству образования также вошли Калининградская, Ярославская, Тамбовская, Свердловская область, Пермский край и Мурманская область.

А самый худший показатель у Ингушетии - 7,8 балла.

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