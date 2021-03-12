Более 2 300 малообеспеченных семей Удмуртии смогут получить средства на преодоление сложной ситуации

На эти цели выделили 247,8 млн рублей Фото: Ульяна Колмогорова

В 2021 году более 2 300 малообеспеченных семей Удмуртии смогут заключить социальные контракты для преодоления трудной жизненной ситуации. На эти цели выделили 247,8 млн рублей. На данный момент зарегистрировано 600 заявлений. А с января в Удмуртии уже заключили более 360 социальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что средства, полученные по социальному контракту, можно потратить на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятость, иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. А в этом году список расширился возможностью направить деньги в развитие личного подсобного хозяйства.

Новые правила заключения социального контракта в Удмуртии вступили в силу 2 марта 2021 года. Принятые изменения коснулись размеров выплат, сроков действия контракта.

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