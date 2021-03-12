Преступная группа в Удмуртии продавала ядовитый алкоголь и «незамерзайку»

Во время обысков оперативники изъяли 28 тонн метилового спирта Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

10 марта оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в изготовлении и продаже ядовитого алкоголя и «незамерзайки». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Следователи установили, что 43-летний житель Сарапула и еще четверо человек организовали незаконное изготовление автомобильной незамерзающей жидкости и алкоголя, в который он и его пособники добавляли метиловый спирт, который является ядом. Производством занимались еще 9 человек, которые в четырех подпольных цехах разливали опасную продукцию и клеили на нее поддельные этикетки. После чего они продавали свой товар.

Во время обысков оперативники изъяли 28 тонн метилового спирта, 15 000 литров готовой продукции под видом незамерзающей жидкости, 10 тонн алкоголя, 2 000 литров антисептических средств.

Против всех участников возбудили уголовное дело. Трое из них на данный момент находятся под домашним арестом, а еще один под подпиской о невыезде.

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