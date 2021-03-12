В 2021 году в Ижевске появятся две спортивные площадки с тренажерами для сдачи ГТО

Вход на эти площадки свободный и бесплатный для всех желающих Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал на своей странице в социальных сетях, что с 2014 года 76 221 человек принял участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО, а 42 023 из них получили знаки отличия. В связи с такой активностью граждан в республике продолжается установка спортивных площадок с оборудованием, которое позволяет сдавать нормативы.

Так, в 2021 году в Ижевске планируют построить два таких объекта. В прошлом году по одной новой площадке ГТО появились в пяти городах Удмуртии: Воткинске, Можге, Глазове, Сарапуле и Ижевске, а в 2019 поставили 25 комплексов во всех сельских районах республики.

Отмечается, что вход на эти площадки свободный и бесплатный для всех желающих.

Кстати, накануне, 11 марта, исполнилось 90 лет с момента создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». В новом формате этот норматив был возрожден семь лет назад.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как школьник из Ижевска поможет улучшить качество образования с помощью создания сайта

Преступная группа в Удмуртии продавала ядовитый алкоголь и «незамерзайку»

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.