Как школьник из Ижевска поможет улучшить качество образования с помощью создания сайта

Сейчас в рабочую группу Кирилла входят еще пять школьников Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии

Воспитанник образовательного центра «ТАУ» из Ижевска Кирилл Казанкин вместе со своей рабочей группой разрабатывает сайт, который должен улучшить качество обучаемости школьников. Это планируется сделать, создав страницу, на которой будут даны рекомендации по созданию эффективных учебных презентаций для школьников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

Так, на сайте планируется разместить обучающие материалы по созданию презентаций и универсальные шаблоны. А еще там можно будет проверить базовые ошибки. Рекомендации разработчики будут прописывать на основании исследований, выполненных с помощью прибора, отслеживающего движения глаз - ай-трекера.

Исследования проводились с помощью прибора, отслеживающего движения глаз - ай-трекера Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии

Эта идея пришла Кириллу в тот момент, когда он сам пытался усвоить информацию из презентаций, размещенных на специальном сайте для учебы. Он сделал выводы, что 80% материалов там - плохого качества: неинтересный контент и тексты, которые неудобно читать.

Сейчас в рабочую группу Кирилла также входят Алёна Суглова, Мария Крюкова, Полина Маркова и Марьяна Шулаева.

Первый прототип сайта планируют запустить уже в конце марта. Далее начнутся многочисленные тесты и доработки. Готовая версия, по словам ребят, должна быть запущена в конце лета.

Кстати, Кирилл Казанкин с проектом «Пуск» принимает участие в региональном этапе всероссийского интеллектуального конкурса «Большие вызовы». Это состязание научно-технологических проектов для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Всего поступило 111 заявок от жителей Удмуртии.

Напомним, по оценке Рособрнадзор Удмуртия входит в десятку регионов России по качеству школьного образования.

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