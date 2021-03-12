Есть вопрос: зачем вырубили аллею около особняка на улице Свердлова в Ижевске?

Фото: Роман Чурин (vk.com/id28632123)

В социальных сетях появились сообщения от жителей Ижевска о вырубке аллеи, которая находилась около здания бывшей женской гимназии на ул. Свердлова, 28, которое сейчас собираются реставрировать. Строение является объектом культурного наследия, а благоустройством его территории занимались сами горожане. «Комсомолка» решила узнать, как ижевчане отреагировали на уничтожение деревьев.

Интересно, что в социальных сетях люди высказались за вырубку аллеи. Многие увидели на фотографиях, что деревья растут слишком близко к зданию, из-за чего может пострадать фундамент. Кроме того, жители лояльно отнеслись к тому, что растения пришлось вырубить потому, что там были установлены строительные леса.

Фото: Роман Чурин (vk.com/id28632123)

- Реставрировать то как через ветки?! Их подпилили, отрастут снова, а вот ремонту эти ветки точно мешать будут, даже леса не поставить нормально, - добавляет Андрей Белый под тем же постом (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

- От 5 метров должны расти деревья и кустарники, чтобы корни не разрушали фундамент, деревья, так близко посаженные, сами отклоняются от здания и нависают над тротуаром, - отвечает Дарья Ижуева в группе «Злой Ижевчанин».

Этот вопрос на своей странице одним из первых поднял депутат Гордумы Ижевска Роман Чурин. Однако его мнение кардинально отличалось от рассуждений горожан. Он считает, что не обязательно было вырубать всю аллею сразу.

- Символично к 8 марта - Ижевская женская гимназия - первое среднее учебное заведение для женщин в Ижевске, основанное в 1907 году, и это было сделано. Я рад, что его, видимо, решили реставрировать. Но для этого не нужно было вырубать аллейку из рябинок и сиреней. На фото видно, что они не мешали. Ну, одну, две… зачем вырубать все? Но, нужно было вырубить все. Зачем? - пишет в своем посте Роман Чурин.

Фото: Роман Чурин (vk.com/id28632123)

Официальный комментарий по этому поводу также дала администрация Ижевска.

- Для установки строительных лесов проведена таксация самосевного клёна американского, рябин и сирени вблизи здания не произрастает, сформированная аллея также отсутствует. Законность проведения таксации, необходимость получения разрешительных документов проверит специальная комиссия Управления благоустройства и охраны окружающей среды, - говорится в сообщении ведомства.

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