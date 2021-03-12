Жуткое фото с места ДТП: «Шевроле Нива» с пьяным водителем перевернулась на трассе в Удмуртии

Съехал с дороги и перевернулся Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 11 марта, на 16 км трассы «Сарапул - Камбарка» 32-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Отмечается, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В результате аварии мужчина получил травмы и его увезли в больницу.

На фото с места ДТП видно, как сильно пострадал автомобиль: передняя часть корпуса полностью смята. Корпус поврежден настолько, что видно внутренние детали.

Корпус поврежден настолько, что видно внутренние детали Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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