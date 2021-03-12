Видео: «Лада Приора» загорелась на улице 9 Января в Ижевске

В результате возгорания никто не пострадал

11 марта на улице 9 Января в Ижевске загорелся автомобиль «Лада Приора». Он стоял на обочине дороги, недалеко от остановки общественного транспорта. Видео инцидента выложила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В ведомстве уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал.

На место прибыли пожарные и устранили возгорание с помощью шлангов с пеной. На видео видно, что транспорт сильно пострадал - сгорел салон.

На данный момент оперативники выясняют причины и обстоятельства возгорания.

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