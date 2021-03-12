Ольга Филиппова Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

Суд назначил 2 месяца домашнего ареста для экс-начальника Управления Минюста Удмуртии Ольги Филипповой. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.

С таким ходатайством в суд обратился следователь. Заседание прошло сегодня, 12 марта, в Первомайском районном суде Ижевска. Ольгу Филиппову обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При вынесении решения суд учел обстоятельства и тяжесть преступления, данные о личности обвиняемой. Арест назначен до 10 мая 2021 года.

Напомним, 11 марта, появилась информация об уходе чиновницы с должности председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии. Но тогда заявлялось, что это была личная инициатива Ольги Филипповой. Однако позже в телеграм-каналах Удмуртии появилась информация о возможном задержании бывшего председателя государственного контрольного комитета Удмуртии Ольги Филипповой. Тогда правительственные ведомства отказались давать комментарии по этой ситуации.

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