Марина Олюнина назначена и.о. председателя контрольного комитета Удмуртии

Марина Олюнина Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

10 марта исполняющей обязанности председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии назначили Марину Олюнину. До этого она работала аудитором контроля расходов в национальной экономике и управления собственностью ГКК. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Напомним, 9 марта с должности председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии ушла Ольга Филиппова. 11 марта появилась информация, что это была личная инициатива Ольги Филипповой. Однако позже в телеграм-каналах Удмуртии появилась информация о возможном задержании бывшего председателя государственного контрольного комитета Удмуртии Ольги Филипповой. Тогда правительственные ведомства отказались давать комментарии по этой ситуации. А сегодня, 12 марта, стало известно, что суд назначил ей 2 месяца домашнего ареста. Ольгу Филиппову обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Есть вопрос: зачем вырубили аллею около особняка на улице Свердлова в Ижевске?

Жуткое фото с места ДТП: «Шевроле Нива» с пьяным водителем перевернулась на трассе в Удмуртии