600 семей с детьми в Удмуртии получат единовременную выплату в размере пяти тысяч

Право на получение выплаты получили те, кто станет родителями или опекунами детей до 31 марта Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии насчитывается порядка 600 семей, которые не получили декабрьские единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 8 лет. Тем, кто желает получить льготные средства, нужно подать заявление до 31 марта 2021 года. Об этом напоминает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что большая часть денежных средств уже поступила семьям весной и летом 2020 года. Сейчас же это напоминание относится, в основном, к тем, чьи дети родились после 1 июля прошлого года. А еще право на получение выплаты в этом году получили и те, кто станет родителями или опекунами детей до 31 марта 2021 года.

Подача заявлений происходит через портал госуслуг или очно в пенсионном фонде.

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